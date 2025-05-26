Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vadili Süt Toplama Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Başçeri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde çeşitli kademelerinde uzun süre mesaisi olduğunu, elçi müsteşarı olduğu dönemde başlatılan üreticilere destek projelerinde yer aldığını anımsattı.

Özellikle küçükbaş hayvan üreticilerine, sütün sağılmasından depolanmasına kadar çeşitli projelere destek verdiklerini ifade eden Ali Murat Başçeri, bireysel çözümlerin kurtuluş olmadığını, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle üreticilerin sıkıntılar yaşadığını gördüklerini söyledi.

Bu gerçekten hareketle KKTC’de belirlenen yerlerde süt toplama merkezlerinin kurulması üzerinde durulduğunu belirten Başçeri, TİKA’nın bu projeye destek olduğunu kaydetti.

Başçeri, “Bir yola çıkılabilir, adımlar atılabilir ama o adımlar planladığınız, istediğiniz gibi gitmezse gerçeklere uyum sağlama yeteneğimiz olması gerekiyor” dedi.

TİKA’nın desteğiyle işlerin bu noktaya geldiğini belirten Başçeri, üreticinin alın terinin değere dönüşeceğini dile getirdi.

Başçeri, “Hayalimiz ortak, geleceğimiz bir” şiarıyla çalışmaya, Kıbrıs Türk halkının ve üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.