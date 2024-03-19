Başbakan Ünal Üstel, bugün Başsavcı Sarper Altıncık ile görüştü.

Başsavcılık makamında yer alan görüşmeye ilişkin Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Üstel’in Başbakanlık görevine geldiği günden bugüne üst düzey tüm devlet yöneticileri ile belirli aralıklarla bir araya gelerek gündeme dair konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Başbakan’ın bugün Başsavcı ile kendi makamında gerçekleştirdiği görüşmenin de bu kapsamda olduğu ve ilk olmadığı vurgulanan açıklamada, “Başbakanlık olarak, koordinasyon görevimiz kapsamında tüm kurumlarımızla belirli aralıklarda gerçekleştirdiğimiz rutin görüşmeleri sürdürmeye devam edeceğiz.” denildi.