BAŞBAKAN'DAN NAHİT ÖNCÜYE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Ergün Yahat

Bugün aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan UBP Gazimağusa ilçe baskanı Nahit Öncü'yü hastanede ziyaret edip geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ulusal Birlik partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınan partinin Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü’yü hastanede ziyaret etti. Ünal Üstel ve ziyaret sırasında kendisine eşlik eden UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Nahit Öncü ile geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Nahit Öncü ile kısa süre görüşen Başbakan Üstel, ardından doktorlardan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldı.