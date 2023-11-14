Bütçe görüşmelerinde dördüncü gün...

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşüyor.

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısını ele alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 11.25’de toplandı.

Komite bugün, 1 milyar 203 milyon 447 bin 700 TL’lik Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçesini ele alacak.

Komite toplantısına Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili Erkut Şahali, komite üyeleri ve ilgili bürokratlar katıldı.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros söz alarak, geçen yıl turizme ayrılan bütçenin az olmasını eleştirdiğini anımsatarak, 2024'te yine aynı oranda bütçe ayrılmasının turizme yeterli olamayacağını kaydetti.

Girne Antik Limanla ilgili güncel bilgi isteyen Toros, söz verilen tarihte bu projenin tamamlanmadığını dile getirerek, oradaki esnafın zararının nasıl karşılanacağını sordu ve bu konu hakkında bilgi istedi.

Bafra atık su arıtma projesi hakkında da güncel bilgi isteyen Toros, doğu sahilleri bölgesindeki nüfus artışına da değinerek, denizin tehdit altında olduğunu kaydetti.

Girne’de "yıllardır ihmal edilen atık su artıma projesinden dolayı insan sağlığının tehdit edildiğini" dile getiren Toros, aynı durumun doğu sahillerinde de yaşanmaması gerektiğini, bu konuda endişe yaşandığını belirtti.

Teşvik ödemeleri hakkında da güncelleme isteyen Toros, turizm tanıtma faaliyetlerini izlediğini söyleyerek, yapılacak faaliyetlerin ödeneğini çok eksik bulduğunu belirtti.

Kültüre uygun tanıtım faaliyetleri de yapılması gerektiğine dikkat çeken Toros, kültürel mirası, kültürel etkinliklere açmak gerektiğini söyleyerek, ülkeyi sadece güneş, kum, şans oyunlarıyla değil kültürel etkinliklerle çeşitlendirip tanıtmak gerektiğini kaydetti.

Girne Kalesi'nin de bu ülke turizm faaliyetlerine kazandırılmasını çok önemsediğini dile getiren Toros, ülkede bulunan birçok kalenin işleterek hayat verilmesi gerektiğini belirtti.

Şehircilik Dairesi tarafından hazırlanan imar düzenlenmesinin de kendileri ile paylaşılması gerektiğini dile getiren Toros, alçak orman arazileri ile ilgili yapılan bir açıklamanın da kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

Karpaz yarımadasının milli park olduğunu ve yaşatılması gerektiğini vurgulayan Toros, alçak orman arazisinin açılması konusunun da ne olduğunun açılması gerektiğini ve derhal gündemden kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Deniz suyunun temizliğinin önemine de vurgu yapan Toros, bu konuda da "hiçbir şey yapılmadığı" eleştirisinde bulundu.

Çevrenin "ihmal edildiğini" de dile getiren Toros, çevre kirliliğine yönelik bir ceza levhası görmediğini ve caydırıcı boyutta cezai uygulamaların yapılmadığını söyledi; Çevre Dairesi ne yapıyor diye sordu.

Gençlik ile ilgili ne yapıldığını da soran Toros, gençliğe önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak sorduğu sorulara cevap istediğini belirtti.

-Şahiner

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de konuşma yaparak, her yıl aynı eleştirileri yapmaktan usandıklarını söyledi.

Bütçenin yetersizliğini de dile getiren Şahiner, gelen turist sayısının artırılması ve ülke içerisindeki güzellikle buluşturulması gerektiğini kaydetti.

Turizminden ülkeye gelen katma değirin nasıl paylaştırıldığına dikkat çeken Şahiner, turizmin gelişmesi için teşviklerin de önemini anlattı.

Ülkeye gelen öğrencilerin ülkenin güzellilerini göstererek, çekim merkezi halinde gelmesinin önemli olduğunu dile getiren Şahiner, turizmin teşviklendirilerek ülkenin çekim merkezi haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Çevre Koruma Dairesi’nin yetkilerinin artırılması gerektiğine de dikkat çeken Şahiner, dairenin belediyelerle ortaklaşa projeler yapması gerektiğini belirtti.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim de konuşma yaparak, Bakanlığın bütçesinde geçen yıldan değişiklik olmadığını söyledi.

Tarihi olan bir ülkede turizmin geliştirilmesi gerektiğini dile getirerek, turizmin sadece 3 günlük kapalı bir turizm halinde getirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede birçok alanda turizm faaliyetleri yapılabileceğine de dikkat çeken Besim, ülkede spor turizmi, sağlık turizmi gibi faaliyetler yapılabileceğini söyledi.

İnanç turizminin de ülke için önemine dikkat çeken Besim, ülkede bulunan merkezleri ziyaret etmek isteyenler için çekim haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede yanan çöplerden çıkan gazların insanları hasta ettiğini dile getiren Besim, çevre konularının bakanlığın ne kadar gündeminde olduğunu ve bütçede ayrılan para ile çöp ve atıklarla nasıl mücadele edileceğini sordu.

Tıbbi atıkların imhası konusuna da değinen Besim, günü geçmiş ilaçların bilinçsiz ve kontrolsüzce doğaya atıldığını söyleyerek, bunun inanılmaz tehlikeli bir durum olduğunu söyledi ve bu sorunun gündeme alınması gerektiğini belirtti.

Kültür Dairesi’nin çalışmalarını da eleştiren Besim, Kültür Dairesi’nin hükümet programına yazılan faaliyet raporunda yazılanları tek tek okuyarak, yazılan hiçbir etkinliğin yapılmadığını söyledi.

Devlet Tiyatrolarının altyapılarının ve kütüphanelere otomasyon ve dijitalleşmenin yapılmadığını dile getiren Besim, ülkenin tanıtılmaya çalışılması ve bunun için sanal dünyayı kullanmak gerektiğini belirtti.

İki yıldır düzenli yapılan İstanbul kitap fuarına neden gidilmediğini soran Besim, Azerbaycan'a tanıtım yapılmak üzere gidildiğine işaret ederek, buraya kaç tane sanatçı veya yazar götürüldüğünü sordu. Besim, "hiçbir yazar ve sanatçının gittiğinin duyulmadığını" kaydetti.

Müze ve tarihi eserlerin sadece mesai saatlerinde açıldığını dile getiren Besim, "bu bakanlıkta tarih, kültür, çevre, turizm projeleri ve dünyalı olabilecek hiçbir şey olmadığını" söyledi.

(HUR/ÖK) Ek verilecek

Haber: Hurşide Baybora