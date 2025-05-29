Başbakan Ünal Üstel, narenciye üreticilerine yönelik yaptığı açıklamada, yeni sezon ödemeleriyle ilgili gelişmeleri paylaştı. Cypfruvex’e limon, greyfurt, yafa,mandora, washington ürünlerini teslim eden üreticilere ödemelerin başlatılacağını duyuran Üstel, “Üreticimizin alın terini asla karşılıksız bırakmıyoruz” dedi.

Açıklamasında, ödemelerin yarın yapılacağını, detaylı bilgilerin Tarım ve Doğal Kaynanalar Bakanı tarafından açıklanacağını belirten Üstel, hükümetin üreticiye olan kararlı desteğini şu sözlerle vurguladı:

“Bizim önceliğimiz, üreticinin emeğini korumak ve sürdürülebilir tarımı güçlendirmektir. Üreticilerimiz bilsin ki, her koşulda yanınızdayız. Siz üretmeye devam ettikçe, biz de desteklemeye devam edeceğiz. Tüm üreticilerimize bereketli bir sezon dilerim.”