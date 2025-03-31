Üstel: "Volkan Konak'ın, çok sevdiği ülkemizde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine zamansız vedası bizleri derinden üzmüştür"

Başbakan Ünal Üstel, İskele’de verdiği konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.

Üstel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türk Halkı'nın ezgilerini repertuarlarına alarak dünyaya duyuran, 'Kuzeyin Oğlu' ismine uygun olarak Türkiye'nin kuzeyi Karadeniz ile Kıbrıs'ın kuzeyini adeta kucaklaştıran, Kıbrıs ve Kıbrıslı aşığı ünlü ses sanatçısı Volkan Konak'ın, çok sevdiği ülkemizde sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu tüm sevenlerine zamansız vedası bizleri derinden üzmüştür. Sevgili kardeşimiz merhum Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, milletimize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."