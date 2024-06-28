Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere bu sabah KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve bazı bürokratlar da yer aldı. Kabulde, Başbakan Üstel ve Bakan Işıkhan basına açıklamalarda bulundu.

-Üstel

Sözlerine Bakan Işıkhan ve heyetini KKTC’de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki kardeş ülke olduğunu söyledi ve “Türkiye ne kadar güçlü olursa biz de o gücü burada hissederiz.” dedi.

TC ile KKTC bakanlıkları arasındaki iş birliklerinden bahseden Üstel, TC Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasındaki iş birliği kapsamında bugün Mobil X-RAY Tarama Sistemi’nin Gazimağusa Limanı’na kazandırıldığını, yakında Girne Limanı’na da kazandırılacağını söyledi.

Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti’nin de geçen yıl 20 Temmuz’da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük desteği ve Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu’nun çabaları ile açıldığını anımsatan Üstel, o günden bugüne yolcu sayısında yüzde 40 artış yaşandığını kaydetti. Üstel, Türkiye’den KKTC’ye kabloyla enerji gelmesi için de çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Mülk sorununa da işaret eden Üstel, Rumların Taşınmaz Mal Komisyonu’na yaptıkları müracaatların tazmini için 68 milyon sterlin borçlandıklarını belirterek, Rumların bundan rahatsız olduğunu ve Komisyon’un işlerini bozmak istediklerini anlattı. Rumların baskıcı tavırlarından bahseden Üstel, “Biz, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile bunları da aşarız.” dedi.

Kıbrıs soruna ilişkin egemen, eşit iki ayrı devlet tezinden vazgeçilmeyeceğini belirten Üstel, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu, Teşkilat üyeleri ile diyaloğunun geliştiğini kaydetti ve tam üyeliğe geçilmesini temenni etti.

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine KKTC’de ekonominin güçlenmesi ve altyapının gelişmesi adına verdikleri desteklerden dolayı teşekkür de etti.

-Işıkhan

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaretim çerçevesinde sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin gönlümüzde yeri her zaman ayrıdır.” diyerek başladığı konuşmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonunu kuvvetle desteklediklerini vurguladı.

“Kıbrıs meselesinde herhangi bir yeni müzakere sürecine başlanabilmesinin öncesinde egemen eşitliğiniz ve eşit uluslararası statünüzün tescil edilmesi gerektiğini muhataplarımıza her vesileyle anlatıyoruz. Kıbrıs Türkleriyle doğrudan uçuş, doğrudan ticaret ve doğrudan temasların başlatılması için çabalıyoruz.” ifadelerini kullanan Işıkhan, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in görevinin sona ermesine bir hafta kaldığını anımsatarak, Kişisel Temsilci’nin görev süresinin sonunda tarafsız bir değerlendirme yapması ve raporunda sahadaki gerçekleri samimiyetle yansıtması beklentisini ortaya koydu.

“KKTC’nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi” arzusunu da ifade eden Işıkhan, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da son iki BM Genel Kurulu’na hitaplarında ifade ettikleri üzere, uluslararası toplum KKTC’yi artık tanımalıdır. Kıbrıs Türk halkının varlığının, hürriyetinin ve geleceğinin teminat altına alınmasını, refah seviyelerinin yükseltilmesini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlendirilmesini öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesini siyasi alanda çözmeye gayret gösterirken, bununla eş zamanlı olarak KKTC’nin kalkınması için gerekli hamleleri birlikte gerçekleştirmeliyiz.

Esasen tüm Bakanlıklarımız gibi benim Bakanlığım da, her biri eş değerde önemli, Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, yaşam koşullarını iyileştirecek projeleri hızla hayata geçirmek konusunda azimle çalışıyor. Ülkenizin müreffeh yarınlara ulaşması, kendi kendine yeten bir KKTC’nin inşası için Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

2024 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinen Işıkhan, Anlaşma’nın onay ve yürürlüğe girmesinden sonra iki ülkenin anlaşma kapsamındaki projeleri hızla hayata geçirmek için birlikte çalışacağını söyledi ve “Türkiye olarak her daim KKTC’nin yanında olacağız.” dedi.

“Öte yandan adanın diğer tarafındaki bazı gelişmeleri de endişe ile izlemekteyiz.” diyen Işıkhan, İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarda bazı ülkelerin Rum Kesimi’ni bir üs olarak kullanmasının utanç verici olduğunu kaydetti. Işıkhan, “Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bir soykırıma destek vermenin herhangi bir izahı olamaz. Umarım vahşete destek olan Rum Kesimi bir an önce bu yanlıştan vazgeçer.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.