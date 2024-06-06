Başbakan Ünal Üstel, çıkış nedeni henüz bilinmeyen Tatlısu-Mersinlik yangınına iki helikopterle müdahale edildiğini kaydetti.

Yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başbakan Üstel, "Herkes büyük bir gayretle çalışıyor. İnşallah yangın daha da büyümeden, geniş alana yayılmadan, akşama kadar söndürülmüş olacak” dedi.

Sivil Savunma ekiplerinin, Orman Dairesi ekiplerinin, vatandaşların yangının söndürülmesi için çalıştığını, duyarlı insanlarının bölgeye iş makineleri ve su tankerleri gönderdiğini belirten Başbakan Üstel, ihtiyaç olması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin de her zaman desteğe hazır olduğunu anımsattı.

Havaların aniden ısınmasıyla yangınların başladığına da dikkat çeken Başbakan Üstel, vatandaşları dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.