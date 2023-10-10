Başbakan Ünal Üstel, KKTC Taekwondo Judo Karate Akido Hapkido Kungfu Kurash Wushu Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile Azerbaycan’da gerçekleşen şampiyonaya katılarak madalya kazanan sporcuları ve teknik heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada başarı sağlayan sporcuları ve ekibi tebrik ederek konuşmasına başlayan Üstel, “Her ne kadar da ülkemize spordan tutun da ekonomik ve kültürel aktivitelere kadar dünya tarafından ambargo uygulansa da sizlerin bu ambargoyu delip ülkemizi ve bayrağımızı oralarda temsil edip başarı elde etmeniz bizler için gururdur, onurdur” dedi.

Hükümet olarak bütçe imkanları dahilinde sporcuların bu tür müsabakalara katılmaları adına ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, “ Birçok spor dalında sporcularımızın dünyada gerçekleşen tanınmış müsabakalara katılması için çalışmalar yapıyoruz. Biz hükümet olarak dünyaya ne kadar çağrı yapıp gençlerimizin önünü açın, sporda ambargo olmaz desek de maalesef onlar ülkemize her konuda ambargo uygulamaya devam ediyor. Biz de Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri sayesinde ambargoları kırmak ve dünyayla kucaklaşmak için çalışıyoruz. Yegane gailemiz devletimizin dünyayla kucaklaşmasıdır” dedi.