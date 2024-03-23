Başbakan Ünal Üstel Rusya’nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna yönelik menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını ve lanetlediğini belirtti.

Başbakan Üstel, “ Bu alçakça saldırı sonucunda çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanması karşısında derin üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. ”dedi.

Bu acı olayın ardından, uluslararası topluma teröre karşı ortak bir duruş sergilemesi ve bu tür trajedilerin önlenmesi için birlikte hareket etmesi çağrısında bulunan Üstel, “Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve Rusya halkına sabır diliyorum.” ifadelerini kullandı.