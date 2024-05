Yarın ya da Cuma günü ülkeye gelecek etin fiyatı 400TL’yi geçmeyecek

“Alım gücü düşen halkın et yiyebilmesi için kuzu eti çoğalana kadar ithal et kararı aldık”

“Gelen etin tüm sertifika ve sağlık belgeleri halkla paylaşılacak…İthal etle ilgili karalamalar bizi caydıramaz”

Başbakan Ünal Üstel, halkın, özellikle alım gücü düşük vatandaşın ete ulaşmada güçlük yaşamaması için et ithalatına karar verildiğine işaret ederek, tüm sertifika ve sağlık belgelerinin halkla paylaşılacağı ithal etin ilk tırının yarın ya da cuma günü geleceğini belirtti.

“İthal etle ilgili karalamalar bizi caydıramaz” diyen Başbakan Üstel, halkı, ne olduğu belli olmayan Güney Kıbrıs’taki ete mahkum etmeyeceklerini söyledi.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini de değinen Başbakan Üstel, “Hak aramak için konuşulur. Kapı pencere kırarak hak aranmaz. Tehditle devlet korkutulamaz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, BRT’ye yaptığı açıklamada, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemini değerlendirdi. Başbakan Üstel, pandemi sonrası ülkede ve dünyada ekonomide dengesizlikler yaşandığını, Rusya-Ukrayna savaşıyla sadece KKTC’de değil, Türkiye ve diğer tüm ülkelerde enflasyonla mücadele başladığını anımsattı.

-"Halkın fırtınalı günleri atlatması için çalışıyoruz"

Bu yansımalardan KKTC halkının asgari düzeyde etkilenmesi için Türkiye ile mali işbirliği protokolleri yapıldığını ve kendilerinin de mali kaynaklar aktardığını anlatan Başbakan Üstel, bu yıl çalışanlara hayat pahalılığı ödeneğinin üç sefer verileceğini, asgari ücretliye de bunun uygulanacağını kaydetti.

Sanayi, turizm ve küçük esnafa da dengeli bir şekilde prim desteği verildiğini söyleyen Üstel, halkın bu fırtınalı günleri atlatması için çalıştıklarını belirtti.

Başbakan Üstel, halkın, özellikle alım gücü düşük vatandaşın ete ulaşımda güçlük yaşadığını belirterek, 2024’te ekonomik çarkların düzelmesiyle, ülkeye gelen turizm ve öğrenci artışıyla tüketim maddelerinde azalma başladığını anlattı.

Şubat ve Mayıs aylarında kuzu eti tüketiminde sıkıntı olduğunu, bunun daha önce de yaşandığını ifade eden Üstel, Bakanlar Kurulu’nun 3 bakana görev verdiğini ve et fiyatındaki sürekli yükselişe karşı desteği arttırdıklarını, ardından denetimlerin başladığını ancak fiyatta yükselişin sürdüğünü dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu’nun özel görev verdiği bakanların hayvancılarla görüşerek, narh uygulaması için protokol imzalandığını hatırlattı.

Protokole imza atan Kasaplar Birliği’nin kendi iç sıkıntısı ile başkan değiştiğini, bu sürede denetimlerin yapıldığını ve cezalar kesildiğini anlatan Başbakan, halkın bir kısmının ise et ihtiyacını güneyden karşılamaya başladığını belirtti.

Kasapların önce evet, sonra hayır ve şimdi gene evet dediğini kaydeden Başbakan, 12 aylığı geçmeyecek et ve kıyma getirmek üzere teklifler aldıklarını ve üreten kesimler ile kasapların görüşü alınarak, “kuzu eti bolarana kadar” alım gücü düşük vatandaşın, kilosu 400 TL’yi geçmeyecek şekilde et almasının sağlanacağını söyledi.

Başbakan Üstel, donmuş et getiren şirketlerle toplantı yaptıklarını ve gideri karşılamak için üzerine yüzde 10 koyarak bu etin kasaplara ve marketlere dağıtılacağı şekilde sözleşme yaptıklarını, ardından da hayvancıların eyleme başladığını söyledi.

-"Başbakanlık önünde istenmeyen olaylar yaşandı"

Başbakan Üstel, başbakanlık önünde istenmeyen olaylar yaşandığını, kamu malına zarar verildiğini, yıkıp dökerek, tehditle devleti korkutamayacaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel şöyle devam etti:

“Traktör ve kamyonlarla önce tarım ve sonra başbakanlığının kapısını penceresini kırmak hak değil, buna karşı dururuz. Biz et almakta zorlanan insanları kaliteli ucuz etle geçici bir süreliğine buluşturacağız. Bu etleri bütün belgeleri ile basına göstereceğiz. Karalamalar başladı, biz insanımızın daha ucuz et alması için bu çalışmaları yaptık. Ne olduğu belirsiz et güneyden alınır. Avrupa standartlarında kuzu etidir gelecek olan. Karalamalara diyecek sözüm yok. Kararı halka bırakıyorum.”

Bazı haberlerden de örnekler veren Başbakan, etin otele ve de gazinocuya değil, halk için geleceğini söyledi.

Halkın Güney’den ne olduğu belirsiz et almasını istemediklerini söyleyen Başbakan Üstel, her evin tenceresinde et kaynaması adına 400 TL’yi aşmayacak et alınması için çalışacaklarını, ilk tırın yarın veya cuma günü ülkeye geleceğini kaydetti.

-"Her zaman görüşmeye hazırız"

19 Haziran’a kadar ülkeye ithal et gelmeye devam edeceğini, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ile her zaman görüşmeye hazır olduklarını ifade eden Üstel, et ithal kararından vazgeçmeyeceklerini, karalama çalışmalarını şiddetle protesto ettiğini, et gelince herkesin etin kalitesini göreceğini söyledi.

10 gündür devam eden eylemde Başbakanlık ve çevresine çok fazla zarar verildiğine de işaret eden Başbakan Üstel, polise sabrı için teşekkür ederek, üreten kesime her zaman saygılı olduklarını, ancak yıkıp dökmenin doğru olmadığını, kendilerinin her zaman diyaloğa açık olduğunu kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, et konusunda yetkili bakanların belli olduğunu ve hayvancıların muhataplarının da onlar olduğunu ifade ederek, sürecin bugünlere nasıl geldiğini bir kez daha hatırlattı.

Hükümetin her zaman halka doğruları söylediğini ve bu karalamalar karşısında bunu yeniden vurgulamak istediğini kaydeden Başbakan, girdi maliyetlerini de değerlendirdi.

İnsanların alım gücünün düşmemesi adına çalıştıklarını, halkın ve üreten kesimlerin hiçbir kaybı olmadığını, çiftçi, hayvancı diğer üreticilere enflasyon üstü bir destek verdiklerini söyleyen Başbakan, desteklerin süreceğini belirtti.

Anlayış, birlik, beraberlik çağrısı yapan Üstel, bir süre önce süte artış yapıldığını ve ithal et getireceklerini üreticiye söylediklerini, güneyden et alınmasını istemediklerini yineledi.

-Et Hollanda üzerinden gelecek…

Üstel, etin Hollanda üzerinden geleceğini, kontrollerin orada yapıldığını ve kemikten ayrılan 1 buçuk-2 kilo civarında taze löp etin yolda gelmekte olduğunu belirtti.

Başbakan, KKTC’deki et tüketim miktarına ilişkin olarak ayda 9 bin-9 bin 500 kuzu kesildiğini, son zamanlarda fiyat artışı nedeniyle bunun 5 bine düştüğünü, son tedbirlerle bu rakamın 11 bin 700’e çıktığını, bundan da tedbirlerin yerinde olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

Başbakan Üstel, eğer Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden talep gelirse komitenin görüşmeye hazır olduğunu, hiçbir zaman görüşmeden kaçmadıklarını belirtti.

Kamuoyu tepkisini de değerlendiren Üstel, bu etin gelmesiyle, herkesin et tüketeceğini, kuzu eti bollaşınca da kararın Bakanlar Kurulu’nca yeniden değerlendirileceğini sözlerine ekledi.