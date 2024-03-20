“Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” isimli fotoğraf sergisi bugün açılıyor

Başbakanlık tarafından organize edilen “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” etkinlik serisinin ilki İstanbul’da düzenleniyor. Başbakan Ünal Üstel de, bu çerçevede temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “1.Kentler ve Kültürler” buluşması etkinlikleri çerçevesinde Mehmet Gökyiğit’e ait, 100’e yakın fotoğrafın sergileneceği, “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” isimli sergi de bugün açılacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın birlikte açılışını yapacakları serginin ardından, davetliler iftar yemeğinde buluşacak.

İstanbul CVK Park Bosphorus Hotel’de saat 18.00’de yapılacak etkinliğin ardından verilecek iftar yemeğine İstanbul’da yaşayan çok sayıda Kıbrıslı Türk davet edildi.

“1.Kentler ve Kültürler Buluşması”na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel’in yanı sıra Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve bazı milletvekilleri de katılacak.