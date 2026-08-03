Resmi karşılama töreninin ardından Barzani ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmek üzere Halk Sarayı’na geçti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de hazır bulundu.

Suriye ile IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliği ve koordinasyonun özellikle ekonomik alanda güçlendirilmesi masaya yatırılırken, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ortak konular da ele alındı.

Açıklamada, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi ile bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak adımlar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.