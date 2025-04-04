Barolar Birliği, hükümetin tartışmalı tüzük değişikliğini geri çekmesini olumlu bir adım olarak değerlendirirken, İrsen Küçük Ortaokulu’nda devam eden gerginliğin endişe verici olduğunu vurguladı. 28 Mart 2025 tarihinde okulda yaşanan olayların basına da yansıdığına dikkat çeken birlik, sosyal medya üzerinden konunun daha da körüklendiğini belirtti.

"YETKİ OKUL İDARELERİNDEDİR"

Barolar Birliği, öğrencilerin kılık kıyafetine ilişkin yetkinin hali hazırda okul idarelerine ait olduğunu ve bugüne kadar bu konuda ciddi bir uygulama sorunu yaşanmadığını kaydetti. Bu nedenle mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmeden yetkinin okul idarelerinde kalmasının en doğru çözüm olacağını ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut düzenlemeye göre okul idareleri, Anayasa’da öngörülen Atatürk İlke ve Devrimleri ile Uluslararası Hukuk çerçevesinde, çocuğun üstün yararı doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür. Bu çerçevede, eğitim yetkililerinin doğrudan müdahale etmesi büyük bir hata olmuştur."

"GERGİNLİK HAD SAFHAYA ULAŞTI"

Eğitim Bakanlığı yetkililerinin okul idaresinin kılık kıyafet konusundaki yetkisine doğrudan müdahale etmeye çalışmasının hukuken de fiilen de vahim bir hata olduğu belirtilen açıklamada, 28 Mart 2025’te yaşanan olaylarla birlikte gerginliğin had safhaya ulaştığına dikkat çekildi.

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ

Sorunun bilimsel temelde çözülmesi gerektiğini belirten Barolar Birliği, okul idarelerine rehberlik etmek ve mevcut gerginliği azaltmak adına eğitimciler, çocuk gelişimi ve psikolojisi uzmanları ile ilgili bilim insanlarından oluşan bağımsız bir Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulmasını önerdi.

Başbakan Ünal Üstel’e hitaben yapılan çağrıda, yürütmenin başı olarak hükümetin, yaşanan olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemleri alması gerektiği vurgulandı.