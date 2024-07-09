TMT Mücahitler Derneği, Mutlu Barış Harekâtı'nın 50’nci yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz’da konferans düzenleniyor.

Araştırmacı- yazar Prof. Dr. Ulvi Keser’in konuşmacı olacağı etkinlik İstanbul Sokak, Mücahitler Sitesi Büyük Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz tarihinin seçilmesinin nedeni şöyle açıklandı:

“15 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleşen Rum-Yunan Enosis Darbesi ve ‘Kıbrıs Helen Cumhuriyeti’nin ilan edilmesi, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın haklı ve gerekli kaçınılmaz sebebidir. 15 Temmuz 1974 Enosis Darbesi yapılmasaydı, 20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı gerçekleştirilmeyecekti. Bu nedenle konferansımızın konusu ‘15 Temmuz 1974 Enosis Darbesi: Öncesi, Nedenleri ve Sonuçları’ olarak belirlenmiştir”