Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili tutuklanan Hatice Koçak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Nevzat Gün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 4 Ocak 2024 tarihinde saat 02.30’da Lefkoşa'da Dereboyu’nda faaliyet gösteren bir Bar'da eğlendiğini esnada, kız arkadaşının erkek arkadaşı olan E.S.’nin başına, aralarında çıkan tartışma sonucunda sert bir cisim ile vurarak kafasında 4 santim kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralama suçunu işlediğini söyledi. Polis, şikayetin 6 Ocak 2024 tarihinde yapıldığını belirtti. Polis, E..S.’nin doktor kontrolünden geçirildiğini, kafasında 4 santimlik kesi olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 7 Ocak 2024 tarihinde tutuklandığını belirtti. Polis memuru, ayrıca görgü tanıklarından olayın gerçekleştiğine dair de ifade temin edildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek, ıspat-ı vücut yapması şartları ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.