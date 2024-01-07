Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde bulunan mülteci kampında çıkan yangında 1000'den fazla çadırın kül olduğu bildirildi.

Cox's Bazar İtfaiye Müdür Yardımcısı Atish Chakma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ilk belirlemelere göre en az 1040 mülteci çadırının tamamen yandığını bildirdi.

Chakma, bölgeye sevk edilen 8 itfaiye ekibinin yangını söndürmeyi başardığını, olayda can kaybının bildirilmediğini kaydetti.

Yakınları yangında mağdur olan Arakanlı Müslüman Muhammed Rezuwan Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başlangıçta 1200'den fazla çadırın yandığı yönünde haber aldıklarını belirterek, yangın nedeniyle 5-6 bin mültecinin evsiz kaldığını söyledi.

Khan, yangının sabotajdan kaynaklandığını savunarak, bazı Myanmarlı isyancı grupları mülteci kamplarında üstünlük kurmaya çalışmakla suçladı.

Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiser Yardımcısı Samsud Doza ise durumu yerinde incelediklerini, mültecilere barınma, gıda ve giyecek sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.