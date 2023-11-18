Fırtına nedeniyle yaklaşık 33 bin Arakanlı Müslüman tahliye edildi

Bangladeş'in Cox's Bazar kenti ve Bhasan Char adasındaki mülteci kamplarını vuran Midhili siklon fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 33 bin Arakanlı Müslüman bölgeden tahliye edildi.

Mülteci Yardım ve Yurduna İade Komisyonu (RRRC) yetkilisi Mohammed Mahfuzar Rahman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın kamptaki barınaklara zarar verdiğini belirterek, "Mültecilerle ilgilenmek ve onlara destek olmak için hazırız." dedi.

Yetkililer, Cox's Bazar'ın Teknaf bölgesinde aynı aileden 4 kişinin, kaldıkları evin duvarlarının yıkılması sonucu öldüğünü, yaklaşık 33 bin kişinin de bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Kampta yaşayan Mohammed Rezuwan Khan isimli genç, "Fırtına çadırlarımıza zarar verdi. Bhasan Char'daki akrabalarımız da benzer hasarlar bildirdi." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'te 1,2 milyondan fazla mülteci 33 kampta ve Bhasan Char Adası'nda yaşam mücadelesini sürdürüyor.