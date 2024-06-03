Bangladeş'in Sylhet kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 10 bin aile evlerinde mahsur kaldı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, şiddetli yağışlar sonucu Sylhet kentinden geçen Surma Nehri'nde su seviyesinin tehlike oluşturacak seviyelere ulaşması ve kentteki kanalların sular altında kalması nedeniyle alçak bölgelerde sel meydana geldi.

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Kentin 28 bölgesi sular altında kalırken, 10 bin aile de evlerinde mahsur kaldı.

Sylhet'in en büyük hastanesi MAG Osmani Tıp Fakültesi Hastanesinin sular altında kalması nedeniyle sağlık hizmetleri sekteye uğradı.

Şehir Yönetimi, selden etkilenenler için kentte çok sayıda sığınak hazırlandığını ve mağdurlara kuru gıda ve temiz su ulaştırıldığını açıkladı.