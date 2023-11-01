Bangladeş'te on binlerce ana muhalefet destekçisi tarafından Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası talebiyle 28 Ekim'den bu yana düzenlenen protestolarda 11 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'te Hasina'nın genel seçimler öncesi görevi geçici başbakana devretmesi talebiyle yapılan protestolarda şiddet olayları artıyor.

Başkent Dakka'da görevli itfaiye yetkilisi Lima Khanom, AA'ya verdiği demeçte, en az 5 halk otobüsünün kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden yapılan açıklamada, Bangladeş polisinin, 28 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde orantısız güç kullandığı, protestolarda 2'si polis 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Parti'ye (BNP) göre, 4 binden fazla destekçisi polis tarafından gözaltına alındı.

-Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde 1 polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet taraftarı ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden 1 gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fakhrul Islam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük genel grev çağrısında bulunmuş, dün de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde üç günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Khaleda Zia'nın liderliğindeki BNP, Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları, şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.