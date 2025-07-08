Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
İlçeye bağlı Kürendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
İstanbul merkezli 6 ilde operasyon: Aralarında banka çalışanlarının da olduğu 85 kişiye gözaltı
İçeriği Görüntüle
Ekipler, 4 helikopter, 4 uçak, 15 arazöz ve büyükşehir belediyesine ait araçlarla yangına müdahale ediyor.