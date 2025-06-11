Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi yalnızca sosyolojik bir yapı olarak değil, bir medeniyet mirası olarak gördüklerini belirterek, "Aileyi evrensel bir değer olarak yeniden tanımlamalıyız. Bu değeri bilimsel verilerle, yenilikçi politikalarla ve en önemlisi ahlaki bir duruşla savunmalıyız." dedi.

Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aile ve Sosyal Politikadan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Güçlü Aileler, Güçlü Toplumlar: TDT Ülkelerinde Aileyi Destekleyici Politikalar" temalı yan etkinliğe katıldı.

Etkinliğe Göktaş'ın yanı sıra Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ile Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan'dan yetkililer katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada ailenin toplumların temeli olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bunun Türkiye'nin aile politikaları konusundaki vizyon ve kararlılığını yansıttığını söyledi.

TDT'nin sosyal politika alanında derinleşmesinin önemine dikkati çeken Göktaş, geçen yıl Türkiye'de gerçekleştirilen ilk bakanlar toplantısının ardından bu yıl Azerbaycan'da düzenlenen ikinci toplantıyla işbirliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

Göktaş, küreselleşme, dijitalleşme ve toplumsal dönüşümlerin hızlandığı bugün aile kurumunun ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu dile getirdi. Aşırı bireyselleşme, tüketim kültürü ve haz odaklı yaşam tarzının aile kurumunu zayıflattığını belirten Göktaş, "Sosyal medya ve çeşitli ideolojik söylemler de bu süreci hızlandırıyor." dedi.

“Özellikle çocukların ve gençlerin zararlı akımlar ve sapkın ideolojilerle karşı karşıya kaldığını” ileri süren Göktaş, tüm bu meselelerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini savundu.

Göktaş, "Ortak değerlerimizi temel alan, çağın gerekleriyle uyumlu politikalar üretmek artık bir tercih değil, bir zorunluluktur." ifadelerini kullandı.