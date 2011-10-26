Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladı. Buna göre, yılsonunda bitecek olan Güney Kıbrıs’tan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuru süresi iki yıl

daha uzatıldı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun yaklaşık beş saat süren toplantısının ardından alınan kararları açıkladı.

Güney ve Kuzey Kıbrıs arasında toprak konusunda AİHM’e yapılan davaları önlemek adına Anayasa’nın 159’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına göre hazırlanan Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi

Yasası’na göre, bu yılsonunda Taşınmaz Mal Komisyonu’na Güney Kıbrıs’tan müracaat etme süresinin sona erecek olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Buna göre artık müracaat etme şansları kalmıyordu”

dedi.

Hükümetin bu konuyu göz önüne alarak yasada tadilata gittiğini ifade eden Çavuşoğlu, komisyona iki yıl daha müracaat edilebilmesini içeren tasarının onaylanarak ivedi olarak Meclis’e sevkedildiğini

vurguladı.

MUHTARLIKLARA KATKI

Muhtarlara yardım konusunun da ülkede uzun zamandır tartışılmakta olduğunu hatırlatan Nazım Çavuşoğlu, Muhtarlar Birliği’nin talep ettiği ve Başbakan’ın da söz verdiği yardım konusundaki çalışmaların

tamamlandığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nun bu çerçevede Köy ve Mahalle İhtiyar Heyetleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı onayladığını ifade eden Çavuşoğlu, tasarının ivedi olarak Meclis’e gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu, tasarının yasalaşmasının ardından Ocak 2012’de yürürlüğe gireceğini ve muhtarlıklara yapılacak yarım asgari ücret tutarında katkının Sayıştay denetimine tabii olacağını belirtti.

BRTK YASA TASARISI

Çavuşoğlu, Meclis’te bulunan ve hükümet tarafından geri çekilen BRTK Yasa Tasarısı’nda değişiklik yapılarak bugün tekrar onaylandığını da ifade etti.

KREDİLİ YEM SATIŞI

Küçükbaş hayvan üreticilerine her yıl sözleşmeli ve kredili olarak yemlik arpa satışı yapılmakta olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bunun bu yıl da süreceğini söyledi.

Çavuşoğlu, üreticilere, Bankalar Yasası altında faaliyet gösteren bankalar veya köy kooperatiflerinden temin edecekleri kredilere mukabil, 1 Kasım 2011 - 28 Şubat 2012 dönemini kapsayacak şekilde

damızlık küçükbaş hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere KDV hariç 0.50 TL/kilo fiyatla faizsiz kredili yemlik arpa satılması kararı aldıklarını kaydetti.

TÜK’den bu amaçla satılacak arpanın oluşacak yüzde 15 oranındaki kredi faizinin ise faiz farkı fonundan karşılanacağını belirten Çavuşoğlu, TÜK’e vadesi geçmiş borcu bulunanların ise; ilgili borçlarını

kapatıncaya veya borçlarının kapatılması konusunda TÜK ile mutabakata varıncaya kadar projeden yararlanamayacağını vurguladı.