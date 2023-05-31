“İhtiyaç duyulan tüm konularla alakalı, tüm öğretmen sendikalarına kapımız açıktır, açık kalacaktır”

“Bugün itibariyle E-Vize sisteminin tüm yazılım aşamaları tamamlanmış ve test aşamasına geçilmiştir”

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ünal Üstel, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, E-Vize Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini duyurdu; eğitimin önemine vurgu yaparak, sıkıntıların ortadan kaldırılması için diyalog kapılarını sonuna kadar açtıklarını kaydetti.

Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 14.30 sıralarında sona erdi. İki saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, toplantıda öğretmen sendikalarının eylemlerini de ele aldıklarını duyurarak, eğitimin kesintisiz devam etmesi için diyalog kapılarını tamamen açtıklarını, tüm öğretmen sendikalarına kapılarının açık olduğunu vurguladı.

Deprem Denetim Komitesi’nin tüm kamu binalarının ve okullarının depreme karşı risk analizlerini yaptığını belirten Üstel, Müteahhitler Birliği ile güçlendirme ve yıkım için uzlaşıya vardıklarını, seçim yasaklarını sona erince protokol imzalayacaklarını kaydetti.

Açıklamasında, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından E-Vize Tüzüğü’nün geçtiğini de açıklayan Üstel, E-Vize otomasyon sisteminin devreye sokulması ile ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına önemli bir projenin hayata geçeceğini belirtti.

-“Sorunları ortak bir akılla çözmek konusunda samimi olduk”

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, toplantıda, ülkeyi ilgilendiren tüm konuların yanında öğretmen sendikalarının eylemlerini de ele aldıklarını kaydetti ve diyalog çağrısı yaptı.

Gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerekse Başbakanlığın kapılarının tüm sendikalara açık olduğunu ve göreve geldikleri günden beri sivil toplum kuruluşları ve sendikalarla diyalog içinde olmaya özen gösterdiklerini belirten Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Sorunları ortak bir akılla çözmek, sektörlerimizin sıkıntılarını dinleyerek atmış olduğumuz veya atacak olduğumuz adımları buna göre düzenlemek konusunda samimi olduk. Bugün de aynı noktadayız. İhtiyaç duyulan tüm konularla alakalı, tüm öğretmen sendikalarına kapımız açıktır, açık kalacaktır.

Eğitim, ülkemiz adına son derece önemlidir. Eğitimin kesintisiz devam etmesi, çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması, çocuklarımızın girecekleri sınavlara girmesi, ailelerimizin sıkıntıya düşmemesi son derece önemlidir. Biz, bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için diyalog kapılarını sonuna kadar açmış durumdayız.”

-“Tüm kamu binalarının ve okulların depreme karşı risk analizlerini yaptırdık”

Hükümet olarak bir ilke imza atarak Başbakanlığa bağlı Deprem Denetim Komitesi’ni kurduklarını anımsatan Üstel, tüm kamu binalarının ve okulların depreme karşı risk analizlerini yaptırdıklarını ve işi burada bırakmayarak gerekli adımları da attıklarını belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Müteahhitler Birliğimiz ile güçlendirmeye ihtiyaç duyulan binalar için güçlendirme, yıkım kararı verilecek okullar için ise yenilerini yapma noktasında belli bir uzlaşıya varmış durumdayız. Takdir edersiniz ki seçim yasaklarının içerisindeyiz. Seçim yasakları tamamlanır tamamlanmaz okullarımızı çocuklarımız için çok daha güvenli hale getirmek adına tüm çalışmaları başlatmak üzere protokolümüzü de imzalayacağız” dedi.

-“Ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldı”

Üstel, hükümetin ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına son bir yılda yapılan çalışmaların ve atılan adımların en önemlisi olarak nitelediği E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayat bulması adına E-Vize Tüzüğü’nün bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısından geçtiğini de duyurdu.

“Ülke güvenliğinin sağlanması, kayıtlılığın artması adına ilk günden itibaren ciddi adımlar atıldı. Güvenlik Kuvvetlerimiz ve polis teşkilatımızın raporları doğrultusunda hareket ederek, yargı süreçleri sonucunda suça karışan, ülke huzurunu bozan kişilere karşı sıfır toleransla hareket edildi. Hükümet olarak ülkeye girişlerde sıkı bir denetim getirilmesi için sorunun köküne inilerek, yapılan çalışmalar sonucunda ortaya bir vizyon koyduk” diyen Üstel, E-Vize ile ülkeye girişlerde yapılacak denetimin güçleneceğini vurguladı.

E-Vize Sisteminin uygulamaya sokulması için son aşama olan tüzük çalışmasının da tamamlandığını kaydeden Üstel, “Bugün yasal çerçevesini de tamamladığımız E-Vize otomasyon sisteminin devreye sokulması ile ülke güvenliğinin sağlanması ve kamu huzurunun korunması adına önemli bir projeyi daha hayata geçireceğiz. Kısa sürede E-Vize uygulamasına geçilecek ve kazanan ülkemiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasının sonunda, Başbakanlığın ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapılarının tüm kesimlere, paydaşlara ve sendikalara açık olduğunu yineledi.