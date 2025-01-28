Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücreti sendikaların itirazları nedeniyle tekrar değerlendirilmek üzere Komisyon'a iade etme kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonunca saptanan ve Ü(K-I)53-2025 sayı ve 18.1.2025 tarihli Bakanlar Kurulunun kararı uyarınca 18.1.2025 tarih ve 1 O sayılı Resmi Gazete'de EK IV'de yayımlanan Asgari Ücrete ilişkin Tavsiye Kararına, Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Sendikası 23.1.2025 tarihinde, K.K.T.C. Hür işçi Sendikaları Federasyonu (K.K.T.C. Hür iş) 23.1.2025 tarihinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 23.1 .2025 tarihinde ve Kıbrıs işçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF) 22.1.2025 tarihinde itiraz ettikleri nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonuna iade edilmesine karar verdi."

(ŞEB)