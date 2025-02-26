Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) temsilcilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, AKPA Türk Delegasyonu Başkan Vekili Mustafa Canbey başkanlığındaki heyeti, Türk tarafının, milli Kıbrıs davası hususundaki haklı ve kararlı tutumu; egemen eşit iki devletli çözümü öngören vizyonu hakkında bilgilendirdi.

Kıbrıs’ta geleceğin, komşu iki devletin iş birliğinde şekilleneceğini, federal temelde bir çözümün söz konusu olmadığını vurgulayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta ortaklık senaryoları bitmiştir. Komşuluk senaryoları gündeme gelmiştir” dedi.

