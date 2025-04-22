Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, 23 Nisan 1920’nin tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bakan Dinçyürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “23 Nisan 1920, Türk milletinin kaderini kendi ellerine aldığı, bağımsızlık ve egemenlik iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisi kurularak, halk iradesinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktasıdır.” dedi.

Bu anlamlı günün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilerek, dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir bayram niteliği kazandığını vurgulayan Dinçyürek, “Atatürk’ün çocuklara duyduğu sevgi, inanç ve güven bizlere, geleceğimizi emanet ettiğimiz evlatlarımızı en iyi şekilde yetiştirme sorumluluğunu yüklemektedir.” ifadelerini kullandı.

Geleceğin teminatı olan çocukların, sağlıklı, eğitimli, özgüven sahibi, mutlu ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerinin en büyük arzuları olduğunu ifade eden Dinçyürek, “Onlara daha iyi bir gelecek sunmak, her birimizin ortak görevidir.” dedi.

Başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli mücadelenin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anan Bakan Dinçyürek, tüm çocukların ve Türk milletinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.