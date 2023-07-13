Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti.

Çavuşoğlu, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan tarafından kullanılan eski Başbakanlık binasını, makam odalarını ve toplantı odalarını gezerek, ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’dan tarihi bina ile ilgili bilgi aldı.

Üniversitenin Senato Odası’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Milli Eğitim Bakanlığı ile ASBÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında ASBÜ, GCE A Level programında eğitim alan KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan ayırarak, Ekonomi, İşletme, Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Rusça Mütercim ve Tercümanlık ile Japonca Mütercim ve Tercümanlık İngilizce dili lisans programlarında öğrenim görmelerine imkan sağlayacak.