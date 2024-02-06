Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bu gece idrak edilecek ‘Miraç Kandili’ nedeniyle mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Miraç Kandili'nde, Yüce Allah'ın rahmet ve bereketiyle aydınlanan gecemizi milletimizle birlikte paylaşmanın sevincini yaşıyorum.

Miraç Kandili'nin, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, kalplerimizi bir araya getirmesini temenni ediyorum. Bu müstesna gece, milletimiz için huzur, barış ve bereket getirsin. Dualarımızın kabul, günahlarımızın affedilmiş olduğu bu mübarek zaman diliminde, birlik içinde daha güzel yarınlara ulaşma arzusuyla; halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, sağlık ve huzur dolu bir gece geçirmelerini dilerim.”