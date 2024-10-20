Bakan Arıklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Günde binlerce yolcunun Ercan Havalimanı'ndan güvenli bir şekilde ülkemize gelmesini ve ülkemizden ayrılmasını sağlayan, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası'nda, 55 bin km2'lik alanda, günde onlarca uçuşa transit hizmet veren Sivil Havacılık Dairesi Hava Trafik Şube Amirliği personeline, özveriyle ve zaman mevhumu gözetmeksizin verdikleri hizmetten ötürü bir kez daha teşekkür eder, tüm hava trafik kontrolörlerinin 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü'nü kutlarım.”