Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden Pegas yetkililerine teşekkür etti.

‘Gel de ağlama…” başlığı altına bir paylaşım yapan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

“Yarın sabah erken saatlerde Adıyaman’a uçak kaldırmamız lazım…

Şimdiye kadar tüm uçuşlarımızı sponsorlar sayesinde ücretsiz gerçekleştirmiştik. Ama Adıyaman için uçak bulamıyorduk. Son bir umut Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden Pegas yetkililerini aradım. Durumu anlattım. Hiç düşünmeden bir uçağı yarın için bize tahsis ettiler.

“Bedeli ne?” diye sordum; cevap karlısında döndüm kaldım. Şirket yetkilisi Tolga Demirci, “Ne bedeli Sayın Bakan. O bedel Adıyaman’da ödeniyor…”

Gel de ağlama…

Teşekkürler Ramazan Aktulga, teşekkürler Tolga Demirci…”