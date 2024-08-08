Gelirin bir kısmı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak

Bahar Esintileri Sanat Derneği Türk Müziği Korosu, meme kanseri farkındalık ayı etkinlikleri kapsamında 7 Ekim’de konser düzenleyecek.

“Gönlümüzdeki Şarkılar” isimli konserin gelirinin bir kısmı Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

Bahar Esintileri Sanat Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak konserde Türkiye'den ses ve opera sanatçısı Hakan Aysev konuk sanatçı olarak yer alacak.

Ücreti 250 TL değerinde olan biletler, Bahar Esintileri Sanat Derneği’nden veya çevrim içi olarak temin edilebilecek.