Bağımsızlık Yolu, kamusal eğitimin sınıf mücadelesiyle kazanılacağını belirtti.

Kamusal eğitimin on yıllardır istikrarlı saldırı altında olduğunu, hükümetlerin okulları bakımsız, altyapısını yetersiz, öğrencileri ilgisiz, öğretmenleri çaresiz bıraktığını öne süren Bağımsızlık Yolu, “Kamusal-bilimsel-ücretsiz-laik ve kaliteli eğitim hakkımız artık can çekişme noktasına getirildi” açıklamasında bulundu.

Yazılı açıklamasında hükümeti eleştiren Bağımsızlık Yolu, eğitim-öğretim yılının açılışının ertelenmesini “Kamusal eğitime vurulan en rezil, en utanç verici darbe” diye niteledi.

Bağımsızlık Yolu’nun, bugün öğretmen sendikalarının düzenlediği eylemlere destek verdiğinin de kaydedildiği açıklamada, “Partimiz kamusal, bilimsel, ücretsiz, laik ve kaliteli eğitim hakkımızı kazanmak için emek eksenli bir sınıf mücadelesi dışında bir yol olmadığını vurgular” denildi.

Muhalefetin de eleştirildiği açıklamada, istifa çağrılarının hiçbir karşılığı olmadığı, yaşananların beceriksizlik değil bilinçli bir politika olduğu savunuldu.