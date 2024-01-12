Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun basına açık bölümüne katılıp soru soran şahsın Bağımsızlık Yolu Örgütlenme Sekreteri Gazi Gök olduğunu, Gök’ün özel sektör çalışanlarının sorunlarını dile getirdiğini kaydetti.

Ersoy yazılı açıklamasında, “Verdiğimiz ‘rahatsızlıktan’ dolayı memnunuz” ifadelerini kullandı.

Basına bu konuda yansıyan bazı haberlere işaret eden Ersoy, “Gök’ün toplantıya bir tanıdığı aracılığıyla gizlice girdiği iddiası gerçekleri yansıtmıyor. Toplantının basına açık bölümüne komisyon üyeleri ve basın dışında katılan tek kişi de kendisi değildi” dedi.

Gök’ün özel sektör çalışanlarının sosyal sigorta yatırımının gerçek maaş üzerinden yapılmadığını ifade etmesinin rahatsızlık yarattığını da savunan Umut Ersoy, “Toplantıda, huzurun bozulmamasını istediğini belirten Bakan'a emekçilerin huzura hasret kaldığını bir kez daha hatırlatırız” ifadelerini kullandı.