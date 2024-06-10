Bağımsızlık Yolu Güzelyurt Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Kıbrıslı Türklerin Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımının düşük olmasının nedeninin, siyasetin merkezinde emek ve gündelik sorunların bulunmaması olduğunu savundu.

Özkızan, AP seçimleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıslı Türklerin seçime katılım oranının bir önceki AP seçimlerine katılım oranının altında kaldığını belirterek seçim sonucunun “Kıbrıs sorunu odaklı siyasetin çöküşünü tam anlamıyla tescil ettiğini" ileri sürdü.

Kıbrıs Türk halkı içinde güçlü bir toplumsal muhalefetin, ancak halkın gündelik sorunlarını merkeze alan, emek temelli siyasetle mümkün olduğunu kaydeden Özkızan, halkın derdinin asgari ücret, özel sektörde güvencesiz çalışma koşulları, kamusal sağlık ve eğitim gibi konular olduğunu ifade etti

Özkızan, emek temelli bir siyaseti merkezine almayan; anlamlı çözüm önerileri üretmeyen ve gündelik sorunlara ilişkin mücadele etmeye dair heyecan duymayan bir yaklaşımın başarısız olmaya mahkum olduğunu kaydetti.