Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, büyük sermayenin küçük sermayenin arkasına saklandığını savundu.

Ada TV'den Nupelda Karabuğday'ın programına konuk olan Ersoy, 2018’den beri asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesini savunduklarını, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda asgari ücretlinin yararına bir karar çıkmayacağını söyledi.

Ersoy, komisyonun şu anda toplanmadığını ve geciktikçe de kararın daha çok işverenin lehine çıkacağına inandığını belirtti

Sermayeyle emekçi arasında uzlaşmaz bir çatışma olduğunu kaydeden Ersoy, bu yüzden sendikasız işçi çalıştırılmasının yasaklanması, emekçinin hayatını doğrudan etkileyen bir kararın kimsenin insafına bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Asgari ücret konusunda esnaftan gelen açıklamalara işaret eden Ersoy, 2019 yılından 2021 yılına geçerken on kişi ve üzeri çalışan yerlerde istihdamın arttığını belirtti. Ersoy, “Verilere göre esnafın battığını, büyük iş gücüne baktığımızda ise hem esnafta çalışan iş gücünün büyük iş gücüne doğru kaydığını hem de ekstra istihdam yapıldığını görüyoruz” dedi.

Ersoy ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Bu toplumun yüzde 2’sini bile oluşturmayan azınlık bir kesim, toplam servetin yüzde 65’inin üzerinde oturuyor. Yüzde 1.2’sini oluşturan bir kesim toplam iş gücünün 50’sini çalıştırıyor. Esnaf bu parayı ödeyemez diyerek esnafın arkasına sığınıyorlar.”