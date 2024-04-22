Açıklamada “23 Nisan Egemenlik bayramının kutlandığı bugün İttifakımız iktidarı, muhalefeti ile tüm siyasi partileri Kıbrıs Türkü’nün ‘Bağımsızlık ve Egemenliği’ ile bunu güvence altına alan Anayasamıza saygıya ve siyasi ahlaka davet etmektedir” denildi.

Açıklamada, “Kıbrıslı Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti adına tek taraflı tasarrufta bulunamayacağını ve yetki kullanamayacağını”, “İki tarafın da siyasi eşitliğine dayanan statülerinin karşılıklı kabul edilmesi gerektiğini”, “Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlık ve egemenliğinin kabul edilmesini”, “Akdeniz’de barış ve istikrarın tesisi için KKTC’nin tanınması gerektiğini” kaydederek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ve hükümete ve Meclis’e, bunu BM ve AB’den yazılı talep etmeleri çağrısında bulundu.