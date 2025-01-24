Bağımsızlık İttifakı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e Kıbrıs Türklerine uygulanan tüm ambargoların kaldırılması için çağrı yaptı.

Bağımsızlık İttifakı, Kıbrıslı Rumlarla birleşmenin ancak aynı statüde Türkiye’nin de üye olacağı AB üyeliğine alınması ile mümkün olacağı “Çözüm Seçeneğinin” gündeme alınması için de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e çağrıda bulundu.

Bağımsızlık İttifakı yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Rum Yönetimi ve BM’nin, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Ortaklık haklarını Kıbrıs Türklerine iade etmek yerine, Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında geçiş kapılarının açılmasını bir lütuf olarak görecek kadar ileri gitmelerini kabul edilemez bir haksızlık olarak gördüklerini ve Kıbrıs Türk halkına 62 yıldan sonra haklarına bizzat sahip çıkmaktan başak seçenek bırakılmadığını vurguladı.