Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi.

 

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden’in Beyaz Saray'daki görüşmesine değindi ve “20 Temmuz’u Adanın yapay bölünmesinin 50’nci yıl dönümü olarak hatırlayan  Başkanı Joe Biden tarihi gerçekleri çarpıtmaktadır” dedi.

 

Işık, Joe Biden’in Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon altında yeniden birleşmesinin mümkün olabileceğine inanmasının halüsinasyon olduğunu belirtti.

İnsan Hakları Komiseri O’flaherty: Kıbrıs’ta Ara Bölgede Kalan Göçmen Ve Sığınmacıların Durumundan Endişe Duyuyoruz İnsan Hakları Komiseri O’flaherty: Kıbrıs’ta Ara Bölgede Kalan Göçmen Ve Sığınmacıların Durumundan Endişe Duyuyoruz

                                                                                                                                                                                            

Kaynak: rss