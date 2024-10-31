Bağımsızlık İttifakı Konsey Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile ABD Başkanı Joe Biden’in Beyaz Saray'daki görüşmesine değindi ve “20 Temmuz’u Adanın yapay bölünmesinin 50’nci yıl dönümü olarak hatırlayan Başkanı Joe Biden tarihi gerçekleri çarpıtmaktadır” dedi.

Işık, Joe Biden’in Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon altında yeniden birleşmesinin mümkün olabileceğine inanmasının halüsinasyon olduğunu belirtti.