Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) III. Genel Kurulunun önceki hafta DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yapıldığı bildirildi.
BAGEP’ten verilen bilgiye göre, genel kurul toplantısında Derneğin faaliyet, mali ve denetim raporları okunarak üyelerin bilgisine sunuldu ve yeni dönemde iki yıllığına görev icra edecek kurulların seçimleri yapıldı.
BAGEP’in 2023-2025 döneminde görev yapacak kurulları şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu:
Başkan: Hakkı Çinkılıç
Genel Sekreter: Toygar Türkmaya
Başkan Yardımcısı ve Üyelik İşleri Sekreteri: Aysu Özerce
Başkan Yardımcısı ve Hukuki İşler Sekreteri: İbrahim Asvaroğlu
Mali Sekreter: İlsu Çetinkayalı
Etkinlik Sekreteri: Melisa Borova
Basın Yayın Sorumlusu: Seril Kaçmaz
Akademik İşler Sekreteri: Mısra Seferler
Dış İlişkiler Sekreteri: Suğde Aktun
Çevre ve Hayvan Hakları Sekreteri: Ceren Tüccaroğlu
Sanat ve Kültür Sekreteri: Hasan Kayıplar
Komiteler Sekreteri: Cenker Hürtürk
Sosyal İşlerden sorumlu Yedek Üye: Fatma Önder
Yürütme İşlerinden sorumlu Yedek Üye: Osman Bilgen
Denetim Kurulu:
Başkan: Gülay Yavuz
Sözcü: Muharrem İyican
Üye: Sıla Türkeş
Yedek Üye: Dilara Keseroğlu
Disiplin Kurulu:
Başkan: Doğukan Manalı
Sözcü: Barış Ali Ömer
Üye: Ceren Alicik
Yedek Üye: Değer Arslan