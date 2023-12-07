Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve Uluslararası Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği iş birliğinde, 14-17 yaş gençler arasında düzenlenen “Bağımlılığa Karşı Genç Bakış” resim yarışması ödül töreni ve sergi açılışı dün akşam yapıldı.

Lefkoşa İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda gerçekleşen ödül törenine Başbakan Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, Uluslararası Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği Başkanı Dr. Zafer Bekiroğulları, yarışmaya katılanlar ve aileler katıldı.

Açılışta ilk olarak Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Sosyal Uyum Merkezi ile ilgili kısa bir film izletildi.

-Bekiroğulları

İlk konuşmayı yapan Uluslararası Bilişsel Davranışsal Psikoterapiler Derneği Başkanı ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Eğitim ve Klinik süpervizörü Dr. Zafer Bekiroğulları, etkinliğin, uyuşturucu ile mücadelede gençlerin sesini duyurmak ve onların bakış açılarını sanatla ifade etmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Bekiroğulları, gençlerin yaptıkları resimler aracılığıyla bağımlılığın hayatları üzerindeki etkilerine dair güçlü mesajlar verdiklerini belirterek, “Onların eserlerinde gördüğünüz cesaret ve karalılık, geleceğimiz adına umut vericidir.” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın gençlerin toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını ve yaratıcılıklarını ortaya koyduğuna dikkat çeken Bekiroğulları, yarışmaya katılan genç sanatçılara teşekkür etti.

-Hatipoğlu

Başbakanlık, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da konuşmasında, komisyon bünyesinde oluşturula sosyal uyum merkezinde, özellikle genç bireylerin çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler aracılığıyla, öncelikle kendi benliklerine, sonrasında da topluma yeniden kazandırılmaları için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Komisyon aracılığıyla oluşturulan mahalle anneleri projesiyle mücadelelerini ülke genelinde derinleştirerek sürdürdüklerini kaydeden Hatipoğlu, televizyon programları ile bağımlılığa karşı verdikleri mücadelenin önemine dikkat çekti.

2024 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadelede çalıştaylar da düzenleyeceklerini belirten Hatipoğlu, Komisyon’unun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

-Amcaoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amacaoğlu da, bağımlılığın tüm dünyada önemli bir konu ve sorun olduğunu kaydederek, bugün Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan mahkumların üçte birinin uyuşturucu ve benzeri suçlardan dolayı cezaevinde yer almakta olduklarını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelenin artık profesyonelce yapılması gerektiğine dikkat çeken Amcaoğlu, hayata geçirilen Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun her yıl güçlenerek faaliyetlerini devam ettirdiğini kaydetti.

Amcaoğlu, belediye başkanı olduktan sonra da, komisyonun projelerine bire bir ortak olduklarını kaydederek, projeler hakkında bilgi verdi ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel ise konuşmasında, uyuşturucu maddelerden gençleri korumak için ellerinden gelen mücadeleyi her platformda yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, çok anlamlı bir sergi açılışına şahitlik ettiğini kaydederek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergiye resimleri ile katkı koyan gençlere ve Komisyon’a teşekkür eden Üstel, gençlerin kendi ellerinden yaşadıklarını tablolara aktararak bu anlamlı geceyi yaşattıklarını kaydetti.

Uyuşturucu ve bağımlılığın her geçen gün dünyada büyüyen bir sorun olduğunu kaydeden Üstel, her ülkenin kendine göre tedbirler aldığını ve bu sorunu nasıl rehabilite edileceğini düşündüğünü belirterek, bağımlılığa yakalanan gençlerin nasıl hayata döndürülebileceği konusunda tedbirler ve çalışmalar olduğunu kaydetti.

“Başbakanlığın altında Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun da geri kalan bir durumu yoktur.” ifadelerini kullanan Üstel, Komisyon’un canla başla çalıştığını vurguladı.

Ülkede cezaevinde yatanların çoğunun uyuşturucudan kar sağlayan ve erken zamanda para kazanmak isteyen kişiler olduğuna, gençleri zehirlemek ve bağımlılığa mahkum etmek için girişimler olduğuna dikkat çeken Üstel, deniz, hava ve kara yolu ile ülkeye sokulmaya çalışılan uyuşturucu maddelerden gençleri korumak için ellerinden gelen mücadeleyi her platformda yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Bu mücadelede en önemli kurumun Polis teşkilatı olduğunu dile getiren Üstel, “Bu mücadelede en çok iş yapan Polis Teşkilatımızdır.” diyerek, yapılan operasyonlarla rekor düzeyde sayılacak uyuşturucu ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonların yapılmaya devam ettiği halde bazı uyuşturucu maddelerin yine ülkeye girdiğini dile getiren Üstel, bağımlılığı tedavi etmek için Başbakanlık altında kurulan merkezlerde, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı protokollerle bazı rehabilitasyon merkezlerinde gençlerin tekrar hayata kazandırılması yönünde büyük mücadele verildiğini belirtti.

Sadece, Başbakanlık ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile bu sorunun çözülemeyeceğini, mücadelede herkesin duyarlı olması gerektiğini ve herkesin mücadeleye katkı koyması gerektiğini kaydeden Üstel, hep birlikte mücadele edilmesi halinde çok daha erken ve çok daha iyi neticeler alınacağını düşündüğünü söyledi.

Geçmişte uyuşturucudan hayatını kaybeden Arda Erkan'ı da anan Üstel, “Biz başka Ardalar kaybetmek istemiyoruz. Biz çocuklarımızı kazanmak istiyoruz. Mücadelede halkımız da bu konulara duyarlıdır. Bir o kadar daha duyarlılık göstermeleri halinde hepimiz birlikte mutlu olacağız.” dedi.

Etkinliğin anlamlı olduğunu ve burada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Üstel, Komisyon’a ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sergi, 9 Aralık Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.