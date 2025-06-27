Güney Kıbrıs'ta madde bağımlılarının zorunlu tedavi sürecinde sorunlar yaşandığı bildirildi.

Rum basınında yer alan haberlere göre, Güney Kıbrıs’ta psikolojik sorun yaşayan madde bağımlılarının, polis emriyle gönderildikleri zorunlu tedavinin 3-5 gün sürdüğü, evlerine döndüklerinde yeniden madde kullanmaya başladıkları haber verildi.

Politis’in haberine göre, madde bağımlılarıyla ilgili konu Rum Meclisi Sağlık Komitesi’nde görüşüldü.

Örnekler de verilen görüşmede, metamfetamin türü madde bağımlısı kişilerin psikolojik sorun yaşayıp Athalassa Hastanesi’ne yataklı tedaviye alındığı, ancak bu tedavinin en fazla 3-5 gün, bazı durumlarda 10 gün sürdüğü, yer sıkıntısı nedeniyle hastaların taburcu edildiği bilgisi verildi.

Eski hükümlü-kullanıcıların da topluma yeniden adapte olmakta zorlandığı, örneğin yeniden ehliyet almak istediklerinde tıp kurullarında sorun yaşadığı da belirtilen toplantıda, 2024’te 250’den fazla bağımlı gencin ve ailelerinin, ceza yerine tedavi tercih ettikleri için polis emri ile tedavi programlarına alındığı, onlarca mahkumun da cezaevi içerisinde düzenlenen terapi programına katıldığı bilgisi verildi.