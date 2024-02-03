Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hınt Kenevırı İthal Ve Tasarrufu” suçlarından tutuklanan zanlı Aydın Kayıplar bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Celal Durukan olayla ilgili bulguları aktardı. Durukan huzurda bulunan zanlı Aydın Kayıplar’ın 2 Şubat 2024 tarihinde saat 19.20’de Metehan Kara Giriş Kapısı Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından KKTC’ye giriş yaptığı esnada kullanımındaki DD 135 plakalı araç içerisinde yapılan aramada, aracın bagaj kısmındaki hoparlör kabini içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 250 Gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, bu ifadenin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan ve uyuşturucu olduğu düşünülen maddenin tahlile gönderileceğini mahkemeye aktardı. Polis aktarmış olduğu olgular ışığında tahkikatın yeni başladığını alınması gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca konu maddeyi zanlının kimin aracılığı ve kim için aldığının araştırılacağını bu bağlamda yürütülen tahkikatın selameti için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz olan zanlı pişman olduğunu mahkemede beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.