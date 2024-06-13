Güney Kıbrıs İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu, Baf’ta önceki gün çıkan büyük yangında evleri yanan kişilerin tazmin edileceğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Yoannu, dün yaptığı açıklamada, yangında boşaltılan köylerdeki ev sahiplerinin, Baf Kaymakamlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı’nın koordineli eylemleri sayesinde Baf’taki bir otelde misafir edildiğini kaydederken, kaymakamlıktan başka bir ekibin de hasar tespit çalışması yaptığını söyledi.

Habere göre Yoannu, Polemi mahallesinde 4 evin yangından etkilendiğini ve bu evlerden ikisinin tamamen yandığını, bölgede bulunan güneş parkının da kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yoannu, hasar tespit çalışmasının tamamlanmasının ardından, devletin tüm zararı karşılayacağını ifade etti.

Bir önceki yangında, devletin 100 bin euroya kadar olan hasarı karşıladığını anımsatan Yoannu, bazı yerlerde de hasarın yüzde 80’inin karşılandığını söyledi.

-Köylere elektrik verilmeye başladı

Gazete, bir diğer haberinde ise yangının çıktığı köylere yeniden elektrik verilmeye başladığını yazdı.

Yangın nedeniyle Elektrik İdaresi’ne ait 50 elektrik direği, 3 transformatör ve çok sayıda kablonun yandığını belirten gazete, kurumun bölgeye jeneratör götürdüğünü ve yangın nedeniyle elektriklerin kesildiği 17 köye elektrik enerjisi sağlandığını kaydetti.

-Yangın mağdurları hükümetten izahat istiyor

Gazete, bir başka haberinde de yangından zarar görenlerin hükümete kızgın olduğunu ve Haziran ayına gelindiği halde, neden hala yeterli havadan yangın söndürme aracı bulunmadığı konusunda izahat istediğini yazdı.

Hükümetin, yangınlar için Ürdün’den, Mısır’dan ve Yunanistan’dan medet umduğunu belirten mağdurlar, yardımın gecikmesi nedeniyle yangının büyüdüğünü, insan hayatının tehlikeye girdiğini ve ekilebilir arazilerle birçok diğer bölgenin kül olduğunu ifade ettiler.

-Tarım Bakanı söz vermekten kaçınıyor

Bu arada gazete, bir diğer haberinde ise Tarım Bakanı Maria Panayotu’nun, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, başka ülkelere bağımlı kalmamak için özel havadan yangın söndürme aracı alınması doğrultusunda somut bir planlarının bulunduğunu ve yangınları, ulusal güvenlik meselesi addettiklerini söylediğini yazdı.

Gazete, Panayotu’nun böyle bir planın varlığından bahsetse de, bu planın ne zaman ve nasıl uygulanacağıyla ilgili söz vermediğini ve detay vermekten kaçındığını kaydetti.