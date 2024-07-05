Rum Merkezi Cezaevi müfettişinin aracına bombalı saldırı

Rum Merkezi Cezaevi’nde müfettişlik görevi yapmakta olan bir yetkilinin aracına bombalı saldırı düzenlendi. Başsavcılık bu saldırıyı, Cezaevi’nde düzenlenen cep telefonu ve uyuşturucu aramaları ile ilişkilendirdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, cezaevi müfettişinin aracına yönelik saldırı dün sabahın erken saatlerinde, Lefkoşa’nın Rum kesimindeki evinin yanındaki açık alanda park halindeyken meydana geldi.

Gazete Baf savcılarına yönelik saldırılardan sonra şimdi de sıranın cezaevi yetkililerine geldiğine dikkat çektiği haberinde saldırı sırasında müfettişin, eşinin, kızının ve 20 aylık torununun evde olduğuna işaret etti.

Rum Başsavcılığı saldırıyı, kısa süre önce mahkum koğuşlarına düzenlenen cep telefonu ve uyuşturucu baskınlarıyla ilişkilendirdi ve saldırının Cezaevi müdürlüğüne mesaj olduğu değerlendirmesini paylaştı.