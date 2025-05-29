Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos’un, Güney Kıbrıs’ın “Latin Amerika uyuşturucu kartelinden, uluslararası kara para aklama sistemine girdiği” şeklindeki açıklaması nedeniyle polise ifade vermeye çağrıldığı belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Polis Genel Müdürü Themistos Arnautis’in, dün, Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos ile iletişime geçerek, açıklamalarından dolayı yazılı ifade vermesini talep ettiğini yazdı.

Habere göre, Fedonos ise dün ifadeye gitmesinin zor olduğunu, ifade vermek için ne zaman polise gideceği konusunda da kendisinin bilgilendirme yapacağını söyledi.