Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu İstanbul için yenilik zamanı vurgusu...

"Ne Kurum ne de İmamoğlu"

KKTC halkının da yakından tanıdığı isim Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu, bir çok bilimsel açıklamara göre de yaklaşan İstanbul depremine değinerek, “Hatay’daki hatayı tekrarlamamak için ne Kurum ne de İmamoğlu;

İstanbul için güvenilir bir “yenilik” zamanı” dedi.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ ve Bartu Soral ile birlikte 6 Şubat depremlerinin birinci yılında düzenlenen anma programına katılan Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu bölgede incelemelerde bulunarak, İstanbul’un da Hatay ile aynı kaderi yaşamaması için gerekli önlemleri acil alacaklarını belirterek, “İlk 3 günde olmayanların 365 gündür de olamaması, İstanbul depremi için fikir veriyor…

Depremzedelerin mağduriyeti sürüyor, İstanbul halkına da aynı durumun yaşatılmasına izin vermeyeceğiz, bizim mücadelemiz halkımızın, huzuru, refahı ve hiç bir alanda mağdur olmaması” diye konuştu.