Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan'da çeşitli projelere en az 2 milyar dolar yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i resmi törenle karşıladı.

Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Daha sonra, Aliyev ve Şerif, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Pakistan'ın uluslararası kuruluşlarda birbirini desteklemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Aliyev, Şerif'le çok geniş ve kapsamlı ekonomik gündem üzerinde anlaştıklarını ve ekonomik işbirliğine ilişkin pratik projeleri ve yatırım olanaklarını görüştüklerini belirterek, "Azerbaycan'ın Pakistan'a yapacağı yatırımlara ilişkin imzalanacak belgelerin bir ay içinde hazırlanması talimatını verdik. Azerbaycan, Pakistan'da çeşitli projelere en az 2 milyar dolar yatırım yapmaya hazırdır. " dedi.

Şerif de Azerbaycan ve Pakistan halklarının yüreklerinin bir attığını, Aliyev'in Pakistan halkının büyük dostu olduğunu ifade etti.

Pakistan'ın tüm hükümetlerinin ve tüm siyasi partilerinin Azerbaycan halkıyla dostluk ve kardeşliği sürdürmeyi hedeflediğini vurgulayan Şerif, bugün Aliyev'le çok verimli müzakerelerde bulunduklarını aktardı.

Heyetler arası toplantının ardından ilgili bakan ve yetkililerce, iki ülkenin petrol şirketleri ve kurumları arasında petrol, doğalgaz, gümrük, tarım ve çevre alanlarındaki anlaşma ve mutabakat zaptları imzalandı.