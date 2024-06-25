Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çöp depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çamlık Mahallesi'nde ormanlık alana yakın bölgedeki çöp depolama alanında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın kuvvetli olduğu bölgedeki hayvan çiftlikleri ve ağıllar tedbiren boşaltıldı.

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Bölgeye yönlendirilen 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ve 60 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: rss