AYŞEM ÇİL'İN DERS GİBİ PAYLAŞIMI ADRESE TESLİM GİBİYDİ

Ergün Yahat

Geçtiğimiz gün ülkemizde bir anda patlak veren sahte reçete olayları ile ilgili tutuklananlar arasında bulunan Mağusa'nın köklü sevilen insanlarından Musa Güldane çiftinin eczacı olan kızları Ayşem Çil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük takdir topladı.

Ben Polis Musa Çil'in kızıyım. Dürüst olmayı, hayatının 30 yılını mesleğine adamış babamdan öğrendim. Ben Hemşire Güldane Çil 'in kızıyım. İnsanlara yardımcı olmayı ve fedakarlığı, ömrünün yarısını gecesi gündüzü belli olmadan insanların hayatına dokunarak geçiren annemden öğrendim.

Ben herzamanki gibi doğru bildiğim yolda, yardımlarımı esirgemeden sağlık dağıtmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız. Affetmeyeceğim, unutmayacağım, söylemek istediğim çok şey var ama herşey zamanını bekler.